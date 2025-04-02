Каждый год 2 апреля в мире отмечается Международный день распространения информации об аутизме. Учащиеся и педагоги школы присоединились к акции в рамках инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства».

Ребята смогли расширить свои знания о людях с аутизмом. Привлекая школьников к акции, у них формируется понимание важности поддержки тех, кто сталкивается с трудностями, они учатся быть чуткими и толерантными. Кроме того, при проведении подобных мероприятий создается теплая и доброжелательная атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью общества, способным помогать и поддерживать других, кто в этом нуждается.

Что очень важно, акция не осталась в рамках школы. С радостью встретили ребят-участников проекта встретили и воспитанники ЦКРОиР. Незабываемый диалог, сувениры и просто положительные эмоции оставила у ребят эта встреча.