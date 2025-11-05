В рамках Всемирного дня диабета (14 ноября) с 3 по 21 ноября проходит республиканская акция «Здоровье на работе − победим диабет вместе».

Сахарный диабет − проблема мирового масштаба, важность которой с каждым годом приобретает все большие размеры несмотря на то, что этому вопросу уделяется все более пристальное внимание.

Сахарный диабет − заболевание коварное, инвалидизирующее, опасное своими осложнениями, которые, возникая при отсутствии своевременной диагностики, должного лечения и изменений в образе жизни, вносят значительный вклад в статистику смертности населения.

Что такое сахарный диабет? Это группа эндокринных заболеваний, сопровождающихся повышением уровнем глюкозы в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита гормона поджелудочной железы инсулина, и/или вследствие уменьшения чувствительности к нему клеток − мишеней организма.

Глюкоза − основной источник энергии в организме человека. Мы получаем глюкозу, употребляя пищу, содержащую углеводы, или из собственной печени, где глюкоза запасается в виде гликогена. Для того, чтобы реализовать свою энергетическую функцию, глюкоза должна поступить из кровеносного русла в клетки мышечной, жировой, печеночной тканей. Для этого необходим гормон инсулин, который вырабатывают b-клетки поджелудочной железы. После еды уровень глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выделяет в кровь инсулин, который, в свою очередь, действует наподобие «ключа»: он соединяется с рецепторами («замочными скважинами») на клетках мышечной, жировой или печеночной ткани и «открывает» эти клетки для поступления в них глюкозы. Глюкоза поступает в клетки, и ее уровень в крови снижается. В промежутках между приемами пищи и в ночное время, при необходимости, глюкоза поступает в кровь из депо-гликогена − печени. В случаи, если на каком − либо из этапов этого процесса происходит сбой, развивается сахарный диабет.

Факторы риска развития сахарного диабета является:

возраст старше 40 лет;

малоподвижный образ жизни;

хронический стресс;

ожирение (при наличии ожирения I степени риск развития сахарного диабета увеличивается в 2 раза, при II степени – в 5 раз, при III степени – более чем в 10 раз);

высокий уровень холестерина;

артериальная гипертензия;

наследственная предрасположенность (при наличии сахарного диабета у родителей или ближайших родственников риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз).

К основным симптомам сахарного диабета относят:

полиурию (выделение более 2 литров мочи в сутки);

полидипсию (чувство жажды, употребление более 3 литров воды в сутки);

полифагию (повышенный аппетит);

сухость во рту;

слабость;

зуд кожи и слизистых оболочек;

сонливость, быстрая утомляемость;

долгое заживление ран;

частые грибковые заболевания кожи;

нарушения зрения;

быстрое снижение массы тела на фоне привычного питания (СД 1 типа);

моча приобретает слабый запах ацетона (СД 2 типа);

ожирение (СД 2 типа).

В чем опасность высокого уровня глюкозы крови? Дело в том, что глюкоза, не поступив в клетки мышечной, жировой и печеночной ткани, продолжая циркулировать в кровеносном русле, проникает в избытке в органы и ткани, доступ в которые возможен без участия инсулина, а это сосуды глаз и почек, нервная ткань, стенки крупных сосудов, и, реализует здесь своё повреждающее действие. В результате, развиваются осложнения сахарного диабета: поражения сетчатки глаза, при нарушении микроциркуляции, ведущие к снижению зрения и слепоте; нефропатии (при повреждении почек), нейропатии (при повреждении нервной ткани), атеросклероз (при повреждении внутренней оболочки кровеносных сосудов). Именно осложнения сахарного диабета ведут к инвалидизации, снижению качества и продолжительности жизни.

Профилактика сахарного диабета 1 типа

Сахарный диабет 1 типа − является наследственной патологией. Но генетически передается не сам недуг, а склонность к развитию сахарного диабета 1 типа. Если такую предрасположенность своевременно обнаружить, и пациент предпримет все методы первичной профилактики, то патология может никогда не развиться.

Для снижения риска развития сахарного диабета 1 типа, рекомендовано:

Грудное вскармливание. Оно позволяет минимизировать развитие патологии у детей. Вместе с материнским молоком младенец получает вещества, укрепляющие иммунитет. Поэтому его организм может противостоять вредоносным агентам;

Оно позволяет минимизировать развитие патологии у детей. Вместе с материнским молоком младенец получает вещества, укрепляющие иммунитет. Поэтому его организм может противостоять вредоносным агентам; Предупреждение вирусных недугов. Аутоиммунные процессы часто развиваются после перенесенных болезней (гриппа, ангины, паротита, краснухи, ветрянки). Необходимо исключить контакты с больными людьми. При необходимости рекомендуется носить защитную маску (в местах неблагополучного эпидокружения). Кроме того, стоит проконсультироваться о вакцинации;

Аутоиммунные процессы часто развиваются после перенесенных болезней (гриппа, ангины, паротита, краснухи, ветрянки). Необходимо исключить контакты с больными людьми. При необходимости рекомендуется носить защитную маску (в местах неблагополучного эпидокружения). Кроме того, стоит проконсультироваться о вакцинации; Перенесение стрессов. В основе развития диабета могут лежать психоэмоциональные потрясения. Для снижения риска болезни необходимо с самого детства правильно воспринимать и достойно переносить стрессы;

В основе развития диабета могут лежать психоэмоциональные потрясения. Для снижения риска болезни необходимо с самого детства правильно воспринимать и достойно переносить стрессы; Правильное питание. Здоровый рацион служит эффективной профилактикой диабета. Питание основывается на белковой пище и сложных углеводах, продуктах богатых клетчаткой (овощами, фруктами). Сладкие, мучные изделия рекомендуется свести к минимуму, ограничению подлежат консервированные, соленые, маринованные, жирные блюда, необходимо отказаться от продукции, содержащей искусственные добавки, красители, ароматизаторы;

Здоровый рацион служит эффективной профилактикой диабета. Питание основывается на белковой пище и сложных углеводах, продуктах богатых клетчаткой (овощами, фруктами). Сладкие, мучные изделия рекомендуется свести к минимуму, ограничению подлежат консервированные, соленые, маринованные, жирные блюда, необходимо отказаться от продукции, содержащей искусственные добавки, красители, ароматизаторы; Физическая активность. Профилактику сахарного диабета 1 типа обязательно дополняют посильной физической активностью. Занятия спортом тренируют выносливость организма. Рекомендовано закаливание.

Если диагноз сахарного диабета уже установлен:

необходимо регулярно измерять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра и своевременно делать подколки инсулина; на случай развития гипогликемии при себе всегда нужно иметь глюкозу или сахар, леденец;

необходимо регулярно посещать лечащего врача для оценки компенсации заболевания;

регулярно проходить узких специалистов (невролога, офтальмолога, при необходимости сосудистого хирурга и нефролога) для своевременного выявления начала осложнений и принятия мер по их профилактике и лечению;

вести «дневник диабета», фиксировать измеряемые показатели гликемии, инъекции инсулина, дозы и хлебные единицы.

Профилактика сахарного диабета 2 типа

Сахарный диабет 2 типа развивается как следствие нездорового, малоподвижного образа жизни и ожирения. В некоторых случаях дополнительной причиной становится генетическая предрасположенность, эндокринные нарушения и возраст старше 40.

Клинические исследования доказали, что продукты на основе цельного зерна уменьшают риск развития патологии, в то время как углеводные продукты, наоборот, в несколько раз его повышают. Цельные зерна имеют в составе грубые пищевые волокна, те же углеводы, но относящиеся к разряду «сложных». Сложные сахариды длительное время перевариваются в кишечном тракте, медленно повышают показатели сахара в крови после приема пищи. Также эти продукты имеют низкие цифры гликемического индекса, что важно учитывать при составлении меню. Цельные зерна имеют в составе огромное количество витаминов, микроэлементов, фитохимических веществ, которые важны, для предотвращения сахарного диабета, прогрессирования и развития осложнений.

Адекватная диета помогает не только предотвратить заболевание, но и снизить патологические процессы при уже имеющейся проблеме. Употребление еды, в которой содержится сахар, быстрые углеводы, консерванты, а также большое количество жира, является основной причиной возникновения сахарного диабета 2 типа. Попадание быстрых углеводов в кровь вызывает резкие скачки сахара у человека, способствует набору веса. Правильное профилактическое питание должно быть сбалансировано и иметь достаточное количество полезных веществ.

Включение в рацион жиров полиненасыщенной группы («хороших» жиров) уменьшают показатели холестерина в крови, способствуют предотвращению развития болезней сердечно-сосудистой системы. «Хорошие» жиры находятся в составе: рыбы, орехов, бобовых, зародышей овса и пшеницы, растительных масел.

Адекватная физическая нагрузка важна не только в качестве меры предотвращения развития сахарного диабета у женщин и мужчин, но и используется с целью достижения компенсации в случае появления болезни. В начале развития патологии достаточно провести коррекцию индивидуального меню и выполнять комплекс специальных упражнений несколько раз в неделю, чтобы удерживать показатели гликемии в допустимых пределах.

Спорт повышает чувствительность клеток и тканей организма человека к инсулину, предотвращается развитие патологий сердца и сосудов, способствует снижению веса, выводит «лишний» холестерин, обладает антистрессовым действием.

Своевременная профилактика способна свести к минимуму риск развития недуга. Будьте здоровы!

Врач-эндокринолог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Филипенко К.М.