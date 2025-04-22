22 апреля – последний день регистрации на ЦТ для всех без исключения абитуриентов. Далее подача заявок на участие в испытании закрывается.

Для расширения возможностей поступления в вузы рекомендуем пройти ЦТ абитуриентам льготной категории. Это касается победителей республиканских олимпиад и по учебным предметам (в том числе победителей третьего этапа); выпускников профильных классов, медалистов, обладателей дипломов с отличием при окончании колледжа, целевиков.

Тем, кто еще не успел зарегистрироваться на ЦТ, необходимо это сделать онлайн через сайт Республиканского института контроля знаний или лично в одном из 40 пунктов регистрации. Документы принимают с 9.00 до 19.00. Так что поторопитесь и не забывайте взять с собой документ, удостоверяющий личность!

С подробной информацией о порядке регистрации на ЦТ можно ознакомиться на сайте РИКЗ.

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