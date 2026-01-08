Возможность ведения исполнительного производства в упрощенном порядке появилась в Беларуси. Это предусмотрено вступившим в силу законом №87-З от 12 июля 2025 года «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства», сообщает БЕЛТА.

Упрощенный порядок предполагает отсутствие проверки имущественного положения должника и неприменение к нему принудительных мер по обеспечению исполнения (например, арест имущества, ограничение некоторых прав). Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, в таком порядке могут быть исполнены исполнительные документы с суммой требования до 20 БВ и при условии, если в отношении должника отсутствуют иные исполнительные производства, связанные со взысканием денежных средств.

После возбуждения исполнительного производства задолженность должна быть частично погашена (не менее 30% от суммы требования) в течение одного месяца и полностью погашена в течение двух месяцев. При невыполнении этих требований исполнение исполнительного документа будет осуществляться в общем порядке.

Что касается других ключевых новаций, то расширен перечень обеспечительных мер, изменены подходы по ограничению некоторых прав должника. Так, для обеспечения исполнения исполнительного документа предусмотрена возможность принятия такой меры, как запрещение перемещения через государственную границу Беларуси транспортного средства должника.

Также установлено, что временное ограничение права на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами может быть принято в отношении должностных лиц должника — юридического лица (в настоящее время такая мера принимается только в отношении должника — физического лица).

Эти меры будет вправе принимать судебный исполнитель.

К компетенции судебного исполнителя отнесены полномочия по временному ограничению должника — гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх (в настоящее время такая мера принимается судом).

Введены нормы, исключающие двойное взыскание задолженности при списании в бесспорном порядке денежных средств, находящихся на банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае обращения взыскателя за возбуждением исполнительного производства. Теперь согласно новым предписаниям закона, если взыскатель направлял в банк (в АИС ИДО) платежное требование о списании денежных средств, то перед подачей заявления о возбуждении исполнительного производства ему нужно отозвать это платежное требование.

Уточнен перечень обстоятельств, при наличии которых судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство. Так, чтобы исключить случаи влияния человеческого фактора на принятие решения о приостановлении исполнительного производства (личное усмотрение судебного исполнителя, оказание на него давления и т.п.), некоторые основания для приостановления перенесены из возможных в обязательные. Например, судебный исполнитель должен будет приостановить производство, если взыскатель подал соответствующее ходатайство, либо взыскатель и должник заключили соглашение о применении медиации, либо в суде оспаривается перемена лиц в обязательстве.

Закреплена возможность изменить сведения о должнике или взыскателе одновременно с возбуждением исполнительного производства. Тем самым взыскатель освобождается от необходимости повторно обращаться в суд, к иному органу (должностному лицу), выдавшему исполнительный документ, для его замены.

Усовершенствован порядок рассмотрения руководителем органа принудительного исполнения жалоб (протестов) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя. Закон «Об исполнительном производстве» дополнен нормой, позволяющей рассматривать жалобу (протест) с вызовом взыскателя и должника. Такой подход дает возможность повысить оперативность рассмотрения, а также при необходимости разъяснить сторонам мотивы удовлетворения либо отказа в удовлетворении жалобы (протеста).

Стало возможным более широкое использование электронного взаимодействия между взыскателем, должником и судебным исполнителем. Для этого предусмотрено, что исполнительный документ может быть выдан в письменной форме или в виде электронного документа. В виде электронного документа судебный исполнитель вправе вынести постановление по вопросам исполнительного производства. Актуальная информация по исполнительному производству может направляться взыскателю и должнику с помощью различных средств связи и способов доставки — по их выбору (почтовая и факсимильная связь, электронная почта, смс-сообщения и т.п.). При этом посредством электронной почты, в виде СМС-сообщения можно направить только извещение о дате, времени и месте совершения исполнительного действия, о вызове к судебному исполнителю.

Введен институт принесения судебным исполнителем присяги при назначении на должность служащего в органы принудительного исполнения. Данная новелла направлена на повышение статуса судебного исполнителя и усиление его личной ответственности за результаты своей работы.

Положения закона направлены на совершенствование порядка исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, в том числе дальнейшую цифровизацию и оптимизацию исполнительного производства, а также на повышение эффективности деятельности судебных исполнителей.

Основное место в законе занимают нормы, предусматривающие корректировку законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных исполнителях». Соответствующие изменения внесены также в законы «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», в Кодекс гражданского судопроизводства.