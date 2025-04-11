Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл во Дворец Независимости на официальные переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Общение лидеров двух государств началось с церемонии официальной встречи.



Переговоры пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.

Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Накануне Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф провели неформальную встречу. В знак особого расположения общение двух лидеров прошло в теплой дружеской атмосфере и домашней обстановке.

Шахбаз Шариф прибыл на встречу со своей семьей. В гости в белорусскому лидеру также приехали президент Пакистанской мусульманской лиги, бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и главный министр (губернатор) провинции Пенджаб Марьям Шариф.