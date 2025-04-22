Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой в Жлобинском районе проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Участники обсуждают проблемные вопросы деятельности садоводческих товариществ и пути их решения, а также наведение порядка не земле в рамках Года благоустройства.

В заседании принимают участие председатель облисполкома Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

В числе приглашенных – члены Совета Республики, представители министерств, Государственного комитета по имуществу и местных органов власти.

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