Увидев случившееся, мать вызвала скорую помощь. Восьмилетнего мальчика с ожогами госпитализировали.

– Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Они не понимают, насколько опасен огонь, дети видят его как что-то интересное, что можно потрогать и с чем можно поиграть. Очень важно обучать детей правилам безопасности, – отметила начальник сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Вероника Матусевич. – Ребенка интересует все, что его окружает. Поэтому он легко может увлечься и забыть о том, что родители ему что-то запрещали.

С потеплением многие стремятся проводить время на свежем воздухе, устраивая барбекю с друзьями и семьей. Мангал становится неотъемлемой частью таких мероприятий. Однако с радостью от отдыха на природе нужно осознавать и ответственность за пожарную безопасность. К примеру, 8 марта для одного из жителей Брагинщины закончился совсем не празднично. Как выяснилось, сельчанин на территории частного домовладения разжигал мангал при помощи бензина. В результате произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости с последующим возгоранием одежды на мужчине. Он самостоятельно справился с огнем и обратился в скорую помощь.

‒ Не устанавливайте мангалы вблизи зданий и сооружений, не разжигайте его около деревьев. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газовые баллончики. Рядом с мангалом поставьте ведро воды или огнетушитель на всякий случай, – подытожила Вероника Матусевич.