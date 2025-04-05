Как изменилась жизнь белорусов за последние годы в цифрах и фактах, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

За период с 2021 по 2024 год в Беларуси выросли доходы населения. Заработная плата по стране увеличилась почти в два раза, а заработная плата в бюджетных организациях — в 1,7 раза. Не отстает и минимальная заработная плата, которая также выросла в 1,7 раза.

За тот же период средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера подросла в 1,7 раза. В декабре 2020 года средняя пенсия составляла Br511,34, а в декабре 2024 года — уже Br851,58. В феврале 2025 года пенсии в среднем выросли на 10%, и их средний размер составил уже Br932 .

За четыре года почти в два раза увеличились и пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет.

Сейчас уровень малообеспеченности в Беларуси один из самых низких в мире — 3,5%. В среднем государство тратит около 40% бюджета страны на социальную сферу.

Кроме того, уровень безработицы в трудоспособном возрасте, рассчитанный по методологии МОТ, снизился с 3,8% в 2021 году до 3,1% в 2024 году.

В стране растет количество многодетных семей. На 1 января 2025 года в стране проживало почти 123 тыс. многодетных семей — на 9,2% больше, чем на 1 января 2021 года. Это отчасти связано с многоуровневой поддержкой многодетных семей со стороны государства. Например, за этот период стал весомее семейный капитал: с 1 января 2025 года его размер составил Br33 275, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

К тому же в стране увеличивается охват социальными услугами. Численность пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в 2024 году, составила 186,7 тыс. человек, что на 22% больше по сравнению с 2021 годом.