Светлана Юнчиц, заместитель директора по основной деятельности Бушевской школы:

— Концерт-реквием произвел неизгладимое впечатление. Как педагог, я не могла сдержать слез, когда слышала о погибших детях. Наши дети должны жить в мирной и счастливой стране, под мирным небом. А для этого мы обязаны помнить и чтить память тех, кто ради жизни на земле отдал собственную жизнь.



Мария Ковалева, заместитель директора по воспитательной работе Коммунаровской школы:

— Концерт-реквием «Каждый третий» — напоминание о том, какой ценой досталась Великая Победа, какие тяготы, лишения и потери пережил наш народ. Очень запомнился номер, где показали мирный выпускной 1941, закончившийся печалью и болью. Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир и независимость страны, не дать переписать историю и предать забвению те страшные события.



Анна Дробышевская, начальник отдела учета доходов и имущества учреждений образования и физической культуры центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

— Потрясающе, величественно! Концерт смотрела с дрожью в теле и со слезами на глазах. Я окунулась в атмосферу прошлых лет.Чувствовались боль, скорбь, страх, героизм всех людей, кто отдал свои жизни ради мира. Мы будем помнить всех тех, кто своим мужеством и стойкостью подарили нам Великую Победу, позволили жить под мирным небом. Память эту обязательно передадим нашим детям.

Станислав Сильченко, учитель истории и обществоведения СШ №1 г. Буда-Кошелево:

— Военные годы и период оккупации Беларуси оставили незаживающую рану на теле Беларуси. Сегодняшний концерт — реквием — это мощнейшее напоминание о той страшной трагедии. Через музыку, видеоряд, постановку он передает боль и стойкость людей, переживших ужасы войны. Каждый номер заставлял людей встать, а тело покрыться мурашками. Концерт оставил непередаваемые эмоции. А название «Каждый третий» подчеркивает масштаб беды, которая коснулась каждого человека и пришла в каждую семью.

Антаніна Мароз, жыхарка г. Буда-Кашалёва:

— Вельмі ўдзячная арганізатарам мерапрыемства. Тэма вайны для мяне і маёй сям’і была заўсёды важнай. Майму бацьку давялося яе прайсці. Ён быў узнагароджаны орданам Чырвонай Зоркі, медалямі, дайшоў да Берліна. Сёння пад час канцэрта я нібы прайшла яго шлях, адчула ўсю горыч і боль, праз якія прайшоў ён. Сэрца разрывалася ад болю, з вачэй ліліся слёзы. Хацелася крычаць: «Паглядзіце, якой цаной заваяванае наша шчасце!».

Вельмі ўдзячна Прэзідэнту Аляксандру Рыгоравічу Лукашэнку за тое, што мы і нашы дзеці не ведаюць вайны. Няхай яе ніколі не спазнаюць і нашы ўнукі.

Станислав Немцев, учитель истории Уваровичской школы:

-Благодаря нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко состоялся уникальный концерт-реквием «Каждый третий». Проект потрясает своими масштабами и оставил сильные впечатления. Трагические страницы прошлого оживали на наших глазах. Равнодушным быть просто невозможно. Такое событие, как Великая Отечественная война, должно оставить след в сознании молодого поколения.

Вечная слава нашим героям, которые отдали свои жизни за мирное небо над родной Беларусью.