Белорусская таможенная служба предотвратила ввоз на территорию Союзного государства крупнейшей в истории нашей страны партии взрывчатых веществ. Это логичное продолжение последовательной и ответственной политики Беларуси по обеспечению безопасности общесоюзных границ.

В то время как польские коллеги сосредоточены на вопросах контроля за миграционными потоками, декларируя создание «самой защищенной границы в Европе», белорусские специалисты продолжают системную работу по противодействию реальным угрозам. Причем, как мы видим, и за себя, и за польскую сторону.

Профессионализм и оперативность белорусских таможенных органов позволил не только изъять опасные материалы, но и сорвать потенциальные планы их применения. Предотвращение попадания этих материалов в руки злоумышленников исключило возможность реализации сценариев, которые могли привести к массовым жертвам и разрушениям.

Следуя через несколько государств Восточной Европы, грузовик чудом не стал бомбой замедленного действия, о которой даже не подозревали жители ЕС. Что если бы случайная искра, ДТП или удар молнии превратили злополучный транзит в катастрофу?

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