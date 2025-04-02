«В современной истории Беларуси и России 2 апреля — знаковая дата. День, когда народы двух стран в очередной раз утвердились в мысли — нам нельзя друг без друга. Белорусско-российский союз прошел не одно испытание на прочность. В последние годы мы претерпеваем беспрецедентное давление извне: политическое и экономическое. Но в истории нет и никогда не будет примеров, когда наши люди – белорусы и россияне – согнутся под бременем трудностей и опустят руки в бессилии что-либо сделать. Несгибаемый стержень,

непокоренный дух у нас в генах, в крови», – отметил на торжественном собрании ко Дню единения народов Беларуси и России председатель облисполкома Иван Крупко.

Губернатор подчеркнул, что санкции ослабляют только тех, кто их вводит. Для нас же это новые возможности сотрудничества, развития

промышленности, научного и технического потенциала.

И перечислять совместные проекты можно бесконечно. Тысячи нитей связывают белорусские и российские предприятия.

Гомельщина официально