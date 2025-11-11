Торжество стало данью уважения и благодарности тем, кто всю жизнь посвятил службе закону, порядку и безопасности граждан, для кого слова честь, долг и Отечество стали смыслом жизни.

Ветеранов органов правопорядка поздравили председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, начальник ОВД райисполкома полковник милиции Александр Мисников, прокурор района Андрей Комаров, начальник РОСК Дмитрий Близнец, исполняющий обязанности военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Павел Вергун, а также председатели советов ветеранов.

Благодарственные письма районного Совета депутатов были вручены Михаилу Жигалину и Александру Гудинову. Благодарственными письмами РОВД отмечены Петр Жарин и Сергей Горбачев. Грамотой РОСК награжден Сергей Медведев. Благодарностей военного комиссариата удостоены Игорь Смоляков и Юрий Герцев.

Особенно тепло зал приветствовал ветеранов, чей многолетний труд служит примером для новых поколений. От совета ветеранов ОВД почетные грамоты вручили Дмитрию Рубанову, Алексею Шестакову и Василию Набокину. Ряды совета ветеранов ОВД пополнили Олег Войтов и Александр Васильцов. Почетными грамотами районного совета ветеранов отмечены Владислав Дуденков и Сергей Кондратьев.

Почетными грамотами совета ветеранов ГАИ награждены Андрей Ковалев, Игорь Ядренцев. Благодарственных писем удостоены Игорь Смоляков и Владимир Свердликов. Ольге Свердликовой были вручены медаль «Жене офицера» и благодарность.

Музыкальные номера участникам мероприятия подарили коллективы и индивидуальные исполнители ЦРДК И ТЦСОН.

Елизавета Малая

Фото автора