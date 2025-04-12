Делегации могут увидеть фотовыставку «Судьбы, сложенные в треугольник» — это совместный патриотический проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В его основе лежат солдатские письма-треугольники. Большинство из них проникновенно рассказывают о судьбах белорусов, сражавшихся на территории Беларуси или связавших с ней свою послевоенную жизнь.

Выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах» основана на материалах уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь «Партизаны Беларуси».

Представлена выставка Национальной библиотеки Беларуси «Геноцид: документы и очевидцы свидетельствуют». Среди отобранных из фондов НББ документов — научные, научно-популярные, массово-политические издания последних лет, включающие в себя серию новых исследований белорусских ученых и журналистов о малоизвестных страницах геноцида и военных преступлениях против мирного населения. Часть изданий основана на материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденного в апреле 2021 года Генеральной прокуратурой Беларуси.

На выставке «Хлеб − невидимая сила Победы» каждый желающий смог попробовать хлеб, который выпекали в военное время − «Сталинградский», «Блокадный».