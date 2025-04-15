В ходе обстоятельного разговора обсудили вопросы функционирования, материально-технического оснащения организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, благоустройства и наведения порядка.

Сельчане также обозначили ряд тем, касающихся необходимости подсыпки подъездного пути к детскому саду, качества питьевой воды по ул. Колхозной в д. Новая Гусевица и ремонта дороги около многоквартирного жилого дома №8 по ул. Пионерской в горпоселке Уваровичи. Данные проблемы Владимир Ковалев взял на контроль для последующего их разрешения.