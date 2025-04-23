По вопросу выявления семейного неблагополучия присутствующих проинформировала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Жанна Покидько, отметив, что с 1 января текущего года претерпели изменение ряд нормативных правовых актов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В частности, утратил силу Декрет Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Согласно Положению о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите, решение о признании ребенка находящимся в социально опасном положении принимают комиссии по делам несовершеннолетних районных исполнительных комитетов. Порядок выявления семейного неблагополучия и нарушения прав детей, а также защиты законных интересов несовершеннолетних определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2024 №1055.

Жанна Николаевна также обратила внимание, что с 1 апреля по 1 июня проходит межведомственная профилактическая акция «Счастливая семья – счастливое детство!», в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на своевременное выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактику и преодоление кризисных ситуаций. РОО «Белорусское Общество Красного Креста» в целях поддержки детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, организован сбор благотворительных средств для помощи. Все собранные денежные средства будут перечислены на расчетный счет областной благотворительной организации и в дальнейшем направлены на приобретение для детей необходимых вещей. Принять участие в ней могут все желающие.

О том, как организовано питание работников сельскохозяйственных организаций во время проведения весенне-полевых работ, рассказала председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова. Она отметила, что работники всех сельхозпредприятий и организаций района обеспечены горячим питанием, но еще актуальным остается вопрос обеспечения двухразовым горячим питанием.

Об итогах подписной кампании по восстановлению подписного тиража на контролируемые республиканские, областные, районные издания доложила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская подробно остановилась на Директиве №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Она подчеркнула, это своеобразная дорожная карта, которая была необходима, чтобы описать простым и понятным языком концепцию государственности, сделать едиными подходы к организации и проведению идеологической работы по всей стране. Директива как указ программного характера решает ключевые задачи: в ней определяются идейные ориентиры белорусского общества на современном этапе развития, раскрывается механизм реализации идеологической работы, а также устанавливается оценка эффективности идеологической работы. Наиболее важная ее составляющая – утверждаемые ею основы идеологии белорусского общества. Это своего рода букварь гражданина страны, емкое и сжатое описание жизни белорусского общества и государства в преломлении прошлого, настоящего и будущего. Расставлены акценты в понимании белорусских смыслов и нарративов.

Марина Владимировна акцентировала внимание присутствующих на цели, задачах, основных формам идеологической работы, субъектах ее реализации. Главный специалист обозначила, что директива устанавливает ключевые подходы к организации идеологической работы в трудовом коллективе и предусматривает обязанность реализации основ идеологии белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности. Персональная ответственность за состояние идеологической работы возлагается на руководителя коллектива. «Речь не идет о насаждении некоего единомыслия, речь идет о необходимости обладания гражданами страны четкими, понятными знаниями основ жизни своей страны. Если мы хотим воспитать думающих, патриотичных, готовых в случае необходимости встать на защиту своей страны граждан, четко осознающих, «что такое хорошо и что такое плохо», то должна вестись соответствующая работа, должны пропагандироваться в обществе соответствующие идеалы и ценности», – подчеркнула Марина Агажельская. Она также акцентировала внимание присутствующих на размещении качественных фото и видео материалов в социальных сетях и мессенджерах.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко рассказала о подготовке и проведении мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в районе.