С начала мая вступают в силу изменения в рамках Закона по вопросам ветеранов, которые улучшат материальное положение ветеранов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, ветераны Великой Отечественной войны, награжденные за службу в тылу, теперь будут получать увеличенную в пять раз доплату к пенсии — вместо прежних 50% им начислят 250% от минимальной пенсии, это почти Br280. Кроме того, эта категория получает новый статус, полностью приравнивающий их к участникам боевых действий со всеми положенными льготами и социальными гарантиями.

Труженики тыла, имеющие государственные награды, также могут рассчитывать на двукратное увеличение выплат — их пенсионная доплата вырастет с 50% до 100% минимального размера пенсии, т.е. до почти Br112.

Особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий. Военнослужащие, получившие инвалидность в мирное время, приобретают право досрочного выхода на пенсию — на пять лет раньше установленного срока. Отдельная мера поддержки введена для граждан, работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год, — они будут ежемесячно получать дополнительную выплату, равную 100% минимальной пенсии.

В Минтруда отметили, что эти законодательные изменения направлены на укрепление социальной защищенности людей, чьи заслуги перед страной особенно значимы.