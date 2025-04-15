Индустриальная зона в городе Сарань Карагандинской области в последние годы активно развивается, превращаясь в крупный промышленный кластер. Делегация Гомельской области во главе с губернатором Иваном Крупко с участием посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова посетила предприятия.

В 2023 году после реконструкции старых промышленных корпусов на территории индустриальной зоны появилась компания Silk Road Electronics по производству бытовой техники. Проектная мощность – больше миллиона стиральных машин, телевизоров, вытяжек, микроволновых печей и другой техники в год. Сейчас здесь уже трудоустроено более 250 человек, со временем трудоустроят более тысячи.

Предприятие Tengri Tyres производит легковые, легкогрузовые и грузовые шины. Представители делегации узнали технологию изготовления продукции и выяснили, какие есть преимущества у компаний с иностранным капиталом, обсудили перспективы сотрудничества с белорусскими партнерами.

Гомельщина официально