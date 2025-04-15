История людей, которые уходили в партизанские отряды, работали в подполье, — это тяжелая страница в истории Беларуси, но это и наша гордость. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на открытии выставки «Подвиги и судьбы партизан в документах» в здании Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердцах белорусов: «Это правда. И, знаете, я с каждым годом все острее это осознаю — как и каждый из нас. Потому что одно дело, когда люди призывались и шли воевать на фронт, а совсем другая — когда сразу же на второй-третий день бомбили уже город Минск и оккупирована была наша Беларусь. Но люди… Беларусь в оккупации, а люди сопротивляются».

Особое внимание председатель Совета Республики уделила подвигу подпольщиков и партизан, отметив уникальность их вклада в общее дело Победы. «Партизанское движение, подполье — это уникальная страница в истории Беларуси, потому что эти люди делали такую тяжелейшую работу, иногда не понимая даже и не осознавая, как это было тяжело», — подчеркнула спикер. Особое внимание председатель Совета Республики уделила подвигу подпольщиков и партизан, отметив уникальность их вклада в общее дело Победы. «Партизанское движение, подполье — это уникальная страница в истории Беларуси, потому что эти люди делали такую тяжелейшую работу, иногда не понимая даже и не осознавая, как это было тяжело», — подчеркнула спикер.

По словам Натальи Кочановой, именно через такие примеры проявляется настоящий генетический код белорусского народа. «Надо было считаться не с личным, как спасти свою жизнь, а делать все для Победы. Это еще и пример для нас. Это пример мужества, стойкости, несгибаемой воли. Я даже не могу передать словами, как можно жить на оккупированных территориях и сопротивляться врагу. Мы должны это помнить. И то, что сделал белорусский народ, и его вклад в Великую Победу — это, конечно, неоценимо. Без партизан и подпольщиков, наверное, так быстро этой Победы бы не случилось», — резюмировала она.

