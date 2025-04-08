На помощь молодым специалистам и рабочим готова прийти столичная служба занятости. Рассказываем, как работает этот механизм.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, обратиться за получением практического опыта работы по полученной профессии могут не только выпускники вузов и колледжей уровня профессионально-технического и среднего специального образования.

Таким правом также наделены граждане, которые не работали больше года по уважительным причинам. К примеру, находились в отпуске по уходу за малышом до 3 лет, воспитывали ребенка-инвалида, пока тому не исполнилось 18 лет, либо проходили срочную военную или альтернативную службу.

Доступна такая возможность и белорусам, которые желают «прокачать» полученные профессиональные навыки и оперативно влиться в профессию, а также лицам, которым требуется официальный трудовой стаж для резюме.

Чтобы стать участником программы получения практического опыта работы по имеющейся профессии, гражданину достаточно прийти в службу занятости с пакетом документов. Он включает:

— паспорт;

— диплом или свидетельство об образовании;

— трудовую книжку (если есть).

Специалисты службы занятости подыскивают для такого соискателя подходящую по специальности вакансию. Затем гражданин заключает с нанимателем срочный трудовой договор и приступает к работе. Договор может быть оформлен как минимум на 2 месяца, но не более полугода.

Для нанимателя такое трудоустройство «новичка» имеет свои преференции. Государство компенсирует предприятию затраты по оплате труда работника, принятого для получения практического опыта работы. Речь идет о заработке в размере минимальной заработной платы (сейчас она составляет 726 руб.) и страховых отчислениях в ФСЗН.

Выпускник вуза или колледжа в итоге получает официальное трудоустройство и практический опыт по полученной профессии. К тому же при условии отработки в течение месяца ему гарантирована выплата «минималки».

Но в ведомстве предупреждают, что трудоустроить «новичка» для получения практического опыта по законодательству нельзя к индивидуальному предпринимателю, а также в бюджетные организации, например, школы, больницы и госучреждения.

1prof.by