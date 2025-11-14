Гомельская область уверенно нарастила в этом году производство молока, мяса и яиц. Об итогах работы отрасли животноводства и птицеводства председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко рассказал на областном торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Животноводство — отрасль, которая определяет качество жизни на селе. Гомельская область уверенно наращивает производство молока, мяса и яиц», — подчеркнул руководитель области.

«За 9 месяцев этого года произведено 719 тыс. т молока, что на 4% больше, чем годом ранее. Рост от 11,5% до почти 19% показали шесть районов: Житковичский, Хойникский, Наровлянский, Петриковский, Ельский и Ветковский. Средний удой на корову вырос на 277 кг и составил 3675 кг. В лидерах Наровлянский и Мозырский районы, где надоили 6 и 7 т молока на корову соответственно. Прирост почти на тонну получен в Петриковском районе», — назвал передовиков Иван Крупко. «За 9 месяцев этого года произведено 719 тыс. т молока, что на 4% больше, чем годом ранее. Рост от 11,5% до почти 19% показали шесть районов: Житковичский, Хойникский, Наровлянский, Петриковский, Ельский и Ветковский. Средний удой на корову вырос на 277 кг и составил 3675 кг. В лидерах Наровлянский и Мозырский районы, где надоили 6 и 7 т молока на корову соответственно. Прирост почти на тонну получен в Петриковском районе», — назвал передовиков Иван Крупко.

По его информации, производство скота и птицы достигло 136 тыс. т, что практически на 9 тыс. т выше, чем в прошлом году. «Среднесуточный привес КРС в хозяйствах Мозырского и Наровлянского районов превысил 700 г, такой же прирост и на свиноводческих комплексах «Гомельагрокомплекта» и фермерского хозяйства Шруба», — отметил глава региона.

Активно ведется комплектование нового свиноводческого комплекса в Добрушском районе высокоценным племенным поголовьем.

«Уверенно развивается птицеводство. Прирост продукции за 9 месяцев составил 33%, а среднесуточный привес цыплят-бройлеров на птицефабрике «Рассвет» превысил 68 г. Производство яиц выросло на более чем 30 млн штук», — добавил председатель облисполкома.