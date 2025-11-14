Гомельская область уверенно нарастила в этом году производство молока, мяса и яиц. Об итогах работы отрасли животноводства и птицеводства председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко рассказал на областном торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Животноводство — отрасль, которая определяет качество жизни на селе. Гомельская область уверенно наращивает производство молока, мяса и яиц», — подчеркнул руководитель области.
По его информации, производство скота и птицы достигло 136 тыс. т, что практически на 9 тыс. т выше, чем в прошлом году. «Среднесуточный привес КРС в хозяйствах Мозырского и Наровлянского районов превысил 700 г, такой же прирост и на свиноводческих комплексах «Гомельагрокомплекта» и фермерского хозяйства Шруба», — отметил глава региона.
Активно ведется комплектование нового свиноводческого комплекса в Добрушском районе высокоценным племенным поголовьем.