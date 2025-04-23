Провел заседание заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. В мероприятии приняли участие представители Гомельского областного потребительского общества, Рогачевского филиала областного потребительского общества, Буда-Кошелевского хлебозавода, руководители районных управлений, организаций, служб, а также представители торговых предприятий. В ходе совещания обсудили ряд вопросов, касающихся качества, ассортимента производимой продукции, ее доставки в торговые объекты и предприятия общественного питания.