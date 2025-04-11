В мероприятии приняли участие руководство района, главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома, лидеры областных общественных организаций и отраслевых профсоюзов.

Право перерезать красную ленту было предоставлено заместителю председателя райисполкома Владимиру Ковалеву, начальнику главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Сергею Белому, исполняющему обязанности председателя правления Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Владимиру Восареву и директору Гомельского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Инне Силковой.



Главный врач центральной районной больницы Станислав Крылатов поблагодарил всех, кто принимал участие в этом добром и нужном деле. Станислав Евгеньевич отметил, что при финансовой поддержке областного отделения ОО «Белорусский фонд мира», областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» был реализован проект «Лечись, играй и выигрывай». Партнерами проекта также выступили: главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома, главное управление юстиции Гомельского облисполкома, Региональный центр правовой информации Гомельской области, Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки, Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Гомельская областная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Гомельская областная организация Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений.

Игровая комната приобрела совершенно новый облик: в ней произведена внутренняя отделка, закуплена мебель, телевизор, игрушки.

Игрушки, канцелярские принадлежности, настольные игры были приобретены за счёт средств районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки и районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

Участники мероприятия сошлись во мнении, что благодаря взаимодействию исполнительной власти и общественных организаций подобные проекты воплощаются в жизнь, выразив уверенность, что это станет доброй традицией. Восторгу ребятишек не было предела, об этом красноречиво говорили улыбки на их лицах. А если дети радуются и улыбаются, значит и выздоровление идет быстрее. Приятным сюрпризом для ребят стало веселое представление и игры аниматоров из Уваровичского ГДК.