В Брагине милиционеры обезвредили лису с признаками бешенства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о возможной опасности поступило в местное РОВД сегодня утром. Граждане рассказали, что возле многоквартирного жилого дома по улице Скорохода сидит лиса. Не исключено, что животное бешеное.

К приезду участкового инспектора Павла Кригера и милиционера-водителя Василия Царенка лиса находилась под балконом первого этажа. «Животное было с явными признаками бешенства: облезлая шерсть и пена из пасти. Для его обезвреживания было принято решение использовать огнестрельное оружие. Прицельным выстрелом хищник был ликвидирован», — пояснили в УВД.

Никто из местных жителей и правоохранителей не пострадал.

«При возникновении угрозы жизни и здоровью граждан милиционеры всегда готовы прийти на помощь. Для этого достаточно сообщить об опасности по телефону 102», — напомнили в УВД.