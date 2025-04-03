Участников проекта, инициированного членами Молодежного совета при районном Совете депутатов, на этот раз приветствовала Узовская земля. В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Узовского сельского исполнительного комитета Елена Былицкая, депутаты, члены Молодежного совета при райсовете, учащиеся школы.

Открывая мероприятие, Наталья Никитовна подчеркнула: «Участвуя в проекте, вы вносите свой личный вклад в ту Великую Победу, которая была 80 лет назад, и в сегодняшний мир. Вы знаете о войне не так много, и она кажется вам очень далекой. А о ней нужно помнить: ведь те, кто забывает свое трагичное прошлое, не имеет и светлого будущего. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще много лет мирной жизни. Но вы должны помнить, что от вас зависит, какую Беларусь вы оставите своим детям».

Творческие номера удивили разнообразием: ребята читали стихи, рассказывали о своих предках, пели песни. Символичным завершением стало совместное исполнение песни «В землянке».

«Быть патриотом – это больше, чем хорошо учиться, хотя это, безусловно, важно. Патриотизм – это ощущение гордости не только за своих сверстников, добившихся успехов в учебе и жизни, но и за достижения страны в целом. Это умение ценить нашу историю и гордиться тем, что мы имеем сегодня: современные БелАЗы, процветающие компании, освоение космоса, строительство атомной электростанции. Я уверена, что среди вас есть те, кто в будущем прославит не только свою школу и район, но и всю страну. Я искренне желаю вам успехов в ваших начинаниях и надеюсь, что вы продолжите жить в нашей маленькой, мирной и красивой Республике Беларусь», – резюмировала Наталья Киселева.

Затем участники патриотического проекта возложили цветы к памятнику подпольщикам, почтив память погибших героев минутой молчания.