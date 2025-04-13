Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог. «Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли», — подчеркнул Президент.

Президента Беларуси Александра Лукашенко верующим иудейской конфессии с Песахом