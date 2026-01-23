Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит внезапную проверку готовности в Вооруженных Силах, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси проверяется одно из механизированных соединений — 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада.

Первоочередная цель проверки — увидеть объективную картину и реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Ключевой особенностью проверки является ее организация. Глава государства лично приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Система выстроена следующим образом: Президент подписывает распоряжение под грифом «секретно», в котором указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности получает закрытый пакет с документом, после чего выезжает с сотрудниками Государственного секретариата в определенную главой государства воинскую часть.

Госсекретарь оперативно докладывает Президенту о результатах проверки, а по итогам проводится детальный анализ.

«В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом», — рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

/Будет дополнено/.