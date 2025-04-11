Приветствуя высокого гостя, глава государства заметил, что Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. «Надеюсь, этот город стал родным, как и наша Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что накануне провел встречу с премьер-министром Пакистана, которая длилась около трех часов, обсудили многие вопросы международной повестки и то, что происходит вокруг двух стран, поговорили о перспективах двусторонних отношений. «У нас сложились очень добрые отношения. Отношения, как очень правильно вы, господин премьер-министр, сказали, семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений, и уверен, что после этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что в составе пакистанской делегации в Беларусь приехало много крупных бизнесменов, которые заинтересованы в налаживании с отечественными предприятиями «конкретных отношений по конкретным направлениям».

«Вы знаете, у нас машиностроительная страна, развитое сельское хозяйство. Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану. Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. Думаю, что в процессе этого визита члены правительства и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества», — отметил Александр Лукашенко.