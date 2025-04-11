Мнение

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

— Согласно Директиве №12, принятой 9 апреля 2025 года, фундамент идеологии белорусского государства опирается на ряд основополагающих принципов: национальная идентичность: цель – формирование у граждан чувства глубокой преданности своей стране, ее истории и культурному наследию, а также осознания своей принадлежности к белорусскому народу. Важно поддерживать и развивать национальные традиции; любовь к Родине: необходимо укреплять чувство гордости за страну и ее достижения. Патриотическое воспитание молодежи играет важную роль в формировании крепкой связи с государством; социальная справедливость: идеология акцентирует внимание на социальной ответственности и обеспечении прав всех граждан, включая равные возможности в получении образования, медицинского обслуживания и социальной помощи; единство народа: основная задача – создание общества, основанного на взаимопонимании, сотрудничестве и открытом диалоге. Это предполагает активное участие граждан в принятии важных решений, касающихся белорусского общества; гармоничное развитие: идеология ориентирована на экономический рост, принимающий во внимание социальные потребности, с целью обеспечения благополучного будущего для следующих поколений наших граждан.

Необходимо подчеркнуть, что характерной чертой белорусской идеологии является тесная взаимосвязь между государственными и общественными институтами, стремление к созданию сбалансированного общества, в котором уважение к традициям гармонично сочетается с реакцией на современные вызовы.

Директива №12 служит практическим руководством для реализации этих принципов, определяя стратегию развития страны в социальной и экономической областях. И на мой взгляд, депутаты выполняют ключевую роль в воплощении идеологии, реализуя ее основополагающие принципы через свою законотворческую и представительную деятельность.