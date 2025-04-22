Об этом рассказал в своем выступлении председатель облисполкома Иван Крупко.

Уже 12 лет в юго-восточном регионе эффективно проводится комплексное благоустройство населенных пунктов. На год определяется два райцентра области, а также по одному агрогородку в каждом районе, которые полностью обновляются:

«Деятельное участие самих местных жителей в благоустройстве – тренд последних лет. Люди четко понимают, что они это делают для себя и своих детей».

Кроме того, популярной стала практика проведения субботников и чистых четвергов.

«Порядок в городах области – наш стиль жизни», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор привел примеры вовлечения неиспользуемых земель, особенно в сельскохозяйственный оборот. Рачительный подход в данном направлении позволяет увеличить урожай зерна.

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