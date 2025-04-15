Фестиваль проводится с целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления и поддержки наиболее активных членов ОО «БРПО», ОО «БРСМ», добившихся успехов в творческой и иной деятельности.

Судейскую коллегию фестиваля представляли: директор Уваровичского центра детского творчества Ирина Зыблева, заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Кондратьева, председатель РС ОО «БРПО» Светлана Титоренко, методист

Уваровичского центра детского творчества Дарья Ковалева.

Победители и призеры были определены в каждой номинации. В турнире настольных и дворовых игр «Мы играем!» 1-е место заняли дружина им. Ю.А. Гагарина Коммунаровской школы и дружина им. И.И. Романенко Губичской школы. 2-го места удостоены: дружина им. С.А. Алданова гимназии г.Буда-Кошелево, дружина им. М. Казея Глазовской школы, дружина им. М. Казея Узовской школы, дружина им. И.И. Романенко Пенчинской школы, дружина им.Э.В. Лавриновича СШ №1 г.Буда-Кошелево. Почетное третье место заняли дружины: им. А.Л. Исаченко (Уваровичская школа), им. С.А. Пономарева (Гусевицкая школа), им. Ю.А. Гагарина (Широковская школа), им. А.Л. Исаченко (Чеботовичская школа), им. А.Л. Исаченко (Потаповская школа).

В смотре-конкурсе «Флаг-шоу» в возрастной категории 7-10 лет победу одержала дружина им. Ю.А. Гагарина (Коммунаровская школа), 2 место у дружины им. М. Казея (Кривская школа). В возрастной категории 11-13 лет не было равных пионерам из дружины им. С.А. Алданова (гимназия г.Буда-Кошелево).

В конкурсе лидеров «Супертройка октябренок-пионер-активист ОО «БРСМ» 3 место заняла дружина им. М. Казея Бушевской школы.

Во время мероприятия царила атмосфера дружеского соперничества. Пионерский патриотический фестиваль позволил ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и создать площадку для общения: участники обрели новых друзей, а кто-то вновь встретился с давними товарищами.