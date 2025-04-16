Магнитная буря уровня G1 началась на Земле 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (РФ).

По данным института, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН ранее информировали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. В соответствии с прогнозом, 16 апреля ожидаются магнитные бури уровня G1-G2.