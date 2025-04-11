Этот день, отмечаемый во всем мире 11 апреля, установлен в память об интернациональном восстании узников одной из крупнейших и самых жестоких фабрик смерти – концлагеря «Бухенвальд».

На Красном Кургане собрались руководство района, депутатский корпус, трудовые коллективы, представители силовых структур, духовенство, общественность, молодежь.

К участникам митинга обратился председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник:

– У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней. Любая война – это кровь и слезы, горе и страдания, смерть и исковерканные судьбы. Это ужасы ада, которые пришлось испытать на себе людям, попавшим в плен. Плен – неизбежное следствие любой войны, трагедия многих миллионов людей, подвергаемых физическим и нравственным унижениям и насилиям. Среди незаживающих ран минувшей войны – одна из самых кровоточащих – узники фашизма.

События и факты истории концлагерей являются лишь фоном для понимания того, где, когда и в каких условиях в силу трагических обстоятельств оказались люди. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все они были солдатами и участниками той страшной войны и заслуживают свою толику памяти. За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось вырваться из застенков, ушли из жизни раньше времени: пережитые мучения и страдания не прошли бесследно.

В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов. По тем, кто погиб в газовых камерах или был расстрелян, кто не вынес истязаний и непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе. Пусть их, прошедших чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом, жизненный подвиг послужит всем нам нравственным уроком – уроком стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.

Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение наших соотечественников, больше никогда не повторится. Уходящее поколение – последнее поколение, воочию видевшее фашизм и испытавшее его на себе в полной мере, просит нас: «Помните прошлое! Берегите настоящее! Думайте о будущем! Думайте о прекрасном слове – жизнь!». А чтобы не повторились ужасы концлагерей, люди всегда должны помнить, какой ценой завоевано наше счастье и к чему может привести разгул фашизма.

Глава района от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов пожелал землякам здоровья и сил, чтобы наслаждаться каждым днем мирной жизни, благополучия, чтобы тепло исходило не только от их сердец, но и от домашнего очага, от внимания и поддержки.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. Более 12 миллионов человек не дожили до освобождения, среди них – около 2 миллионов детей. Будакошелевцы в память о всех жертвах возложили к памятнику цветы и почтили их память минутой молчания.