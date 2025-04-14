За последние несколько лет белорусским предприятиям благодаря серьезной работе по вектору импортозамещения удалось существенно нарастить на внутреннем рынке долю своих яблок, огурцов, томатов и лука. Результатами мониторинга продовольственной безопасности страны во время пресс-тура поделилась заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси Светлана Кондратенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По ряду значимых товарных позиций удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке составляет 100%. Это сахар, молочные продукты, мясо и мясные продукты. По другим категориям долю рынка за последние несколько лет удалось существенно нарастить в результате серьезной работы белорусских предприятий по направлению импортозамещения. Например, доля свежих яблок белорусского производства за последние три года увеличилась на 24,6 процентного пункта, огурцов — на 17 процентных пунктов, томатов — на 11,1 процентного пункта, лука — на 6,7 процентного пункта.

«Доказано наукой и практикой, что увеличение доли отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке положительно сказывается и на их экономике, и на продовольственной безопасности населения», — прокомментировала Светлана Кондратенко.

Было отмечено, что в 2003 году ученые Национальной академии наук совместно с правительством разработали Концепцию национальной продовольственной безопасности, а в 2017 году — доктрину. Эти документы, по словам представителя института, и определяют основополагающие принципы, задачи и механизмы в этой сфере.

Так, ежегодно до 1 июля Национальная академия наук Беларуси и непосредственно Институт системных исследований в АПК выполняет мониторинг продовольственной безопасности, результаты которого направляются в правительство и всем заинтересованным госорганам. Мониторинг охватывает широкий спектр индикаторов, в том числе стабильность сельскохозяйственного производства и его материально-техническое обеспечение, уровень инновационной активности товаропроизводителей, доступность качественных пищевых продуктов в необходимых объемах и ассортименте, ориентированность населения на потребление отечественных продуктов.

Как добавила Светлана Кондратенко, особое внимание уделяется анализу и прогнозированию мировых тенденций. «Это необходимо для того, чтобы оперативно реагировать на внешние вызовы продовольственной безопасности и в целом планировать выгодные для нашей страны стратегии внешнеэкономической деятельности, — прокомментировала замдиректора по научной работе. — Основные показатели стабильности внутреннего рынка республики — доступность и высокий уровень потребления продукции на душу населения и рост доли отечественных товаров в товарообороте».

Особое внимание в стране уделяют питанию детей и производству продуктов детского питания. Сегодня эта область производства, как было замечено, идет инновационным путем развития. Так, отечественные производители продуктов детского питания выпускают достаточный для потребностей внутреннего рынка ассортимент. В 2024 году доля продажи отечественного детского питания на рынке республики составила 75%, в том числе сухих детских смесей и каш 67,5%, консервов мясных и рыбных 90%, консервов плодоовощных и соковой продукции 75,8%.