Заседание провела председатель КДН, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова при участии заместителя прокурора района Виктории Стрижневой и второго секретаря Гомельского обкома БРСМ Александра Прищепова. На мероприятии присутствовали члены комиссии, руководители и представители учреждений образования и культуры района.

Об организации занятости несовершеннолетних и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности в летний период текущего года доложили специалист по основной деятельности отдела образования райисполкома Оксана Чечко, заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко, заместитель директора по учебно-методической работе аграрно-технического колледжа Елена Тарасенко и заместитель директора по воспитательной работе СШ №1 Елена Зубарь.

В качестве докладчиков по вопросу об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними выступили инспектор ИДН ОВД райисполкома Наталья Голубева, специалист отдела образования райисполкома Оксана Чечко и главный врач ЦРБ Станислав Крылатов. Опытом работы в данном направлении поделились директора Николаевской и Широковской средних школ Дмитрий Вава и Наталья Буденкова.

Еще одну важную тему, касающуюся безопасности несовершеннолетних, обозначила директор социально-педагогического центра Алла Шкандратова и довела до участников заседания информацию, как в районе выполняется Национальный механизм оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия.

В ходе совещания все вопросы повестки дня были всесторонне обсуждены, даны конкретные поручения заинтересованным службам с указанием сроков исполнения. Подводя итоги, Людмила Кураликова еще раз акцентировала внимание на том, что положительные результаты по всем заявленным для обсуждения направлениям можно будет достигнуть в том случае, если каждый на местах будет качественно выполнять свои должностные обязанности, исключив при этом формализм в подготовке и организации работы как с несовершеннолетними, так и их родителями. Необходимость неформального подхода в организации летней занятости отметила и Виктория Стрижнева. Александр Прищепов, в свою очередь, пожелал педагогам, работникам культуры и другим заинтересованным плодотворной и результативной работы, чтобы каникулы для ребят прошли безопасно и с пользой.