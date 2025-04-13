Концерт-реквием «Каждый третий», который вот уже целую неделю звучит для представителей регионов нашей страны, пригласил во Дворец Республики гомельчан. Каждый из попавших на уникальную программу, где огненные истории войны и ее героев звучат сердцами десятков артистов, в очередной раз вспомнил замученных детей страшного лагеря смерти «Красный Берег», взрослых и маленьких узников «Озаричей», а также тех, кто в последние мгновения своей жизни стоял на краю расстрельной ямы и чьи имена, возможно, до сих пор остаются неизвестными. Композиция «Древо жизни», которая появилось на Гомельщине, — очередное свидетельство того, что людская память живет. Корреспонденты БЕЛТА еще раз посмотрели вместе с гостями столицы пронзающие душу страницы реквиема.

Погибшим — вечная память

Открывая программу для своих земляков, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что страна уверенно движется к знаковой дате в истории нашего народа — 80-летию Великой Победы над фашизмом. «И каждый день, каждый час, живя в нашей счастливой, прекрасной стране, мы наполняем ее своими достижениями, творческими и спортивными успехами. И сегодня мы посвящаем их памяти героев-освободителей, павших за свободу и независимость нашей родной, любимой Беларуси», — отметил Иван Крупко. Он также вспомнил тот факт, что за три года оккупации в Беларуси погибло очень много людей. Были издевательства над детьми, уничтожение вместе со всем населением городов и деревень, — все это запечатлелось в нашем генетическом коде навеки.

«На защиту страны встали все — каждая деревня, дом, семья. Имена погибших белорусов в годы войны собраны в единую книгу «Память», которая насчитывает 158 томов, 38 из которых посвящены Гомельской области. Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы проводили поисковые работы практически в каждом районе области. Одно из массовых захоронений было найдено в Гомельском районе, в Ченковском лесу. Там немцы убили более 4,5 тыс. человек», — отметил Иван Крупко. В Гомельской области многое делается для сохранения правды о войне, о ее героях, о трагических жертвах. «За пять лет мы реконструировали существующие мемориалы и построили новые комплексы: «Ола» (Светлогорский район), «Детям — жертвам войны» в Красном Береге Жлобинского района, «Партизанская криничка» в Гомельском районе, Озаричский лагерь смерти — в Калинковичском, памятный знак «Древо жизни» был установлен в Гомеле. Сегодня мы вместе на субботнике приступили к реконструкции мемориального комплекса «Багратион», посвященного освобождению нашей страны. Все это говорит о том, что наша история не только в книгах и учебниках, но и в местах боевой славы, в трагических местах нашей родной страны», — подчеркнул Иван Крупко.

«Чуть меньше месяца остается до Дня Великой Победы, мы вместе скорбим по каждому третьему ушедшему белорусу в годы Великой Отечественной войны. И свято клянемся, что мы сохраним память о войне, ее героях, о жертвах и не простим никогда. Наш Президент четко подчеркнул: «Нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя будущего». Погибшим — вечная память!», — резюмировал Иван Крупко.

Это слезы горя и радости

Сложно быть зрителем подобной программы, рассказывающей о гибели миллионов людей, на чью землю пришли со страшной целью — уничтожить 75% населения, но еще сложнее доносить непростую, наполненную болью и смертью историю.

«Видя слезы зрителей, как бы это странно ни звучало, я испытываю радость. Значит, все получилось, значит, цель достигнута. Это слезы горя, но и радости одновременно, что мы помним, мы знаем и может об этом говорить открыто, не боясь», — отметил главный актер проекта, художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии Артем Пинчук.

Артист подчеркнул, что в программе сложилось все, все ее звенья работают на единую эмоцию. «Концерт идет ежедневно, от чего работа становится еще слаженнее, с каждый разом лучше и лучше. Работа очень сложная, но она приносит свой результат.

Так же искренно, с полной самоотдачей переживают программу ее младшие участники — воспитанники творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» под руководством Татьяны Пановой. Самой юной из них всего восемь лет.

Эти детки признаются: «Каждый номер трогательный и проникновенный. Выходя на сцену, мы понимаем страдания детей войны, которые росли без родительской поддержки. Сложно представить, как они учились заново жить, прощать и понимать человечество».

«Хотелось бы выразить, — продолжают они, — огромную благодарность создателям проекта, ведь трагическая история войны касается абсолютно каждого белоруса. Проект несет тяжелую историю, призывая нас хранить мирное небо над нашей головой».

Они также поделились тем, что во время подготовки к концерту смотрели документальные фильмы о войне, изучали судьбы детей, оставшихся без детства, которые, даже став взрослыми, не смогли отыскать потерянных родных. «Когда мы выходим на сцену с песней «Голос мамы», мы не играем слезы и боль, мы перевоплощаемся в тех детей, у которых отобрали детство и родителей», — говорят участники концерта. «Я хоть и маленькая, но знаю, что в годы войны погибали партизаны, солдаты, а дети теряли семьи», — рассказала о своих чувствах юная артистка.

«Выверенно бьют в цель» О своих впечатлениях от программы рассказали и гомельские зрители.

«Концерт-реквием душевный, замечательный, заставляющий пережить все события вместе с их участниками. Нужно обязательно показать его молодежи. Мой дядя воевал, погиб на фронте, а отец Николай Сафронович Шинкоренко — уроженец Речицкого района — партизанил. Ходил в разведку, добывал данные для отряда, был награжден медалью «За отвагу». Выжил, а потом много лет трудился в сельском хозяйстве. Память о них живет в нашей семье» — рассказала Тамара Новик.

Гомельчанка Елена Помазкова отметила, что ей очень сложно подобрать слова, настолько сильными оказались эмоции.

«Номера пронизывают, потрясают, выверенно бьют в цель. Они не могут не цеплять, ведь происходящее на сцене отзывается в каждой клетке тела. А сколько раз зал поднимался в едином порыве! И это неповторимые эмоции. Мои бабушка и дедушка были участниками войны, слава Богу, вернулись домой. Но война осталась в их сердце незаживающей раной. Мне их сегодня очень не хватает…»

Житель Гомельского района Виталий Медведев, занимающийся краеведением, не только высоко оценил концерт, но и рассказал увлекательную историю своего знакомства с местным партизаном.

«В Буда-Кошелевском районе я встретил очень интересного человека — Ивана Дмитриевича Кондрусева, который прошел всю Финскую войну, встретил 22 июня на границе фашистов и попал под Брянском в окружение, а затем вернулся на Чечерщину, где партизанил. Он мне даже начертил схему места, где размещался его отряд имени Суворова. На том месте, где был знаменитый Лозовский бой, в котором Иван Дмитриевич принимал участие, мы хотим поставить памятник. Тогда партизаны потеряли около 30 человек, а среди фашистов потери составили более 600», — рассказал он.

По словам краеведа, Иван Кондрусев был также включен в 8-й штрафной батальон, с ним фронтовыми дорогами прошагал до Варшавы. А затем с артиллеристами дошел до Берлина, принимал участие в его штурме.

«История уникальна и тем, что домой Иван Кондрусев привез большую скатерть, которую положил в металлический чемодан. Его он смастерил из алюминия, вырезанного из крыла подбитого немецкого бомбардировщика. Чемодан сохранился до нашего времени как уникальный экспонат», — рассказал он, добавив, что ветерану-партизану, поведавшему свою историю жизни, было 100 лет, а дожил он до 103.

«Память о таких людях и о партизанском движении мы и хотим увековечить», — отметил Виталий Медведев.