В поездке уполномоченного Главы государства в Гомельской области сопровождают председатель облисполкома Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Руководители посетили ферму «Турок», где содержится более полутора тысяч голов крупного рогатого скота. Здесь выращивают бычков до шести месяцев и коров до перевода в группу нетелей. Среднесуточный привес – 854 грамма.

На объекте оценили условия содержания животных, ознакомился с технологией кормления и выращивания молодняка.

Источник: https://gp.by

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