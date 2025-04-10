В этом году они приступили к работе. Определены и объемы необходимой техники. Это тракторы, комбайны, грузовые автомобили, автобус, машины для обработки почвы, внесения удобрений, заготовки кормов, уборки зерна и рапса.

Один из таких отрядов создан в Калинковичском районе на базе ремонтно-механического завода. Кадры привлекли высокой зарплатой, а также комфортными условиями труда. Они уже работают в полях. Помощь мехотряда — существенное подспорье для сельхозпредприятий.

Как рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Николай Клименок, на Гомельщине не ограничиваются только республиканскими ресурсами, добавляют и свою технику для того, чтобы была возможность выполнять весь цикл работ. Подумали и о том, чем будут заниматься работники мехотрядов в межсезонье: сразу пойдут в отпуск, а затем займутся ремонтом техники.

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