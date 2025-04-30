Данные цифры привели в прокуратуре района.

– Существенное влияние на рост количества без вести пропавших оказывает близость границы с Российской Федерацией, которую нашим гражданам можно пересекать в упрощенном порядке, – отметила заместитель прокурора района Виктория Стрижнева. – При этом, наметившейся тенденцией является исчезновение молодых мужчин 2000-х годов рождения на территории стран Евросоюза, в том числе обусловленное уклонением от мероприятий по призыву на военную службу.

Розыск лиц, исчезновение которых имело место за пределами Республики Беларусь, во многих случаях затрудняется давностью их исчезновения, асоциальным образом жизни и истечением значительного времени с момента их выезда до обращения их родственников в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении.

Многие на протяжении длительного времени проживают на территории России, не поддерживая связь с родственниками. При этом некоторые умышленно скрываются, используют чужие персональные данные.

Поэтому, чтобы исключить все негативные последствия и обезопасить себя при выезде за пределы страны, необходимо уточнить контактные данные дипломатических представительств Республики Беларусь той страны, куда направляетесь. При этом, обязательно сообщите всю необходимую информацию о планируемых поездках родственникам, друзьям, знакомым.

По-прежнему актуальным остается вопрос пропажи без вести граждан в экосистемах. Прежде чем отправиться в лес за грибами и ягодами, также сообщите родственникам, куда направляетесь, обязательно возьмите с собой заряженное мобильное средство связи, наденьте соответствующую одежду и обувь. Если все же заблудились, не паникуйте, набирайте телефоны экстренных служб.