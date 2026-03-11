Главный специалист райсовета Вероника Ацаева выступила с докладом по актуальным направлениям профилактической работы: противодействию киберпреступности и предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних.

«Беларусь находится на третьем месте в СНГ по количеству кибератак. Сегодня более 80% вымогательств и свыше 90% мошенничеств совершаются онлайн. Злоумышленники звонят от имени руководителей, коммунальных служб, используют поддельные видео и голоса, созданные нейросетями. Особую обеспокоенность вызывают мошеннические схемы в отношении пожилых людей и детей», – отметила Вероника Александровна. Она напомнила основные правила цифровой гигиены: нельзя сообщать незнакомцам коды из СМС, данные банковских карт и личные документы; при получении подозрительных звонков в мессенджерах следует немедленно прекратить разговор; если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем и требует перевести деньги на «безопасный счет» – это мошенник. Вероника Ацаева также обозначила важность контролировать родителям активность детей в интернете и объяснять им, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам и соглашаться на заманчивые предложения от незнакомцев.

Говоря о профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, специалист подчеркнула, что 2025 год в Гомельской области зарегистрировано семь завершенных суицидов среди подростков, в 2026-м – уже два случая. Среди основных причин – конфликты в семье, буллинг, несчастная любовь, депрессия и отсутствие доверительных отношений с родителями. Главной профилактической мерой остается внимание к изменениям в поведении ребенка: замкнутости, потере интереса к привычным занятиям, резкой смене настроения. Важно выстраивать доверительный диалог, не обесценивать переживания подростка и вовремя обращаться за помощью к специалистам.

«Чистота и порядок в каждом дворе создают облик всего населенного пункта, и это обязанность не только коммунальных служб, но и личная ответственность каждого хозяина домовладения», – отметил Сергей Халдай, призвав жителей активно включиться в предстоящие субботники. При этом председатель райсовета напомнил о соблюдении предельной осторожности при сжигании сухой растительности и мусора на участках, которое необходимо делать только в безветренную погоду, под постоянным контролем и при наличии первичных средств пожаротушения. Отдельно Сергей Анатольевич уделил внимание профилактике пожаров в жилье: печное отопление и электропроводка должны быть исправны, а курение в помещениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения, недопустимо.

В ходе встречи был поднят вопрос о доступности льготного лекарственного обеспечения и выписки рецептов. Данная проблема будет дополнительно изучена руководством центральной районной больницы.

Елизавета Малая

Фото автора