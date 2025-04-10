С целью предупреждения хищений и предотвращения чрезвычайных происшествий на предприятиях, ОВД Буда-Кошелевского райисполкома предостерегает граждан от совершения противоправных действий и напоминает, что за хищение имущества предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Статьей 11.1 KoAП Республики Беларусь (мелкое хищение) предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин, общественные работы, или административный арест.

Статьей 205 УК Республики Беларусь (кража) в зависимости от суммы причиненного ущерба предусмотрено лишение свободы до 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Немаловажным вопросом является хищение горюче-смазочных материалов.

За совершение данного вида деяния предусмотрена ответственность по ч.3 ст. 13.23 — влечет наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.

Основной причиной краж в сфере агропромышленного комплекса является крайне низкая организация охраны данных объектов. В большинстве хозяйств территории молочно-товарных комплексов, ферм, мехдворов, зернохранилищ и других объектов огорожены частично или вовсе не огорожены, или имеют повреждения в ограждении. Не обеспечивается необходимая освещенность территорий. Некоторые объекты не оборудованы надежными запорными устройствами и не обеспечиваются надлежащей охраной. А искушение велико: на полях много техники с вместительными баками, на складах ждут своего часа тонны удобрений, средств защиты растений и самого зерна.

С целью своевременного предотвращения и пресечения правонарушений на объектах AПK, устранения причин и условий, способствующих совершению хищений товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и техники, а также эффективной организации охраны объектов агропромышленного комплекса необходимо:

регламентировать работу сторожевой охраны;

исключить свободный доступ на охраняемые объекты и обеспечить необходимое механическое противодействие противоправным посягательствам;

обеспечить контроль силами административного персонала за работой сторожевого состава в ночное время, а также в выходные и праздничные дни;

рассмотреть вопрос об оборудовании мест хранения товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и стоянки техники системами исправного видеонаблюдения.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о фактах хищения товарно-материальных ценностей из AПK, просим вас сообщить об этом в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома по телефону 102 (круглосуточно). Анонимность гарантируется.

Старший инспектор профилактики ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Анна Шумилова