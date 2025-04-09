Спектр вопросов, с которыми обратились жители района, разноплановый: трудоустройство, кадровые решения, ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов и гражданских кладбищ.

К председателю райисполкома обратился житель района в связи с отказом в трудоустройстве в учреждение райцентра. Разъяснения по данному вопросу были даны в ходе приема, молодому человеку предложили для трудоустройства имеющиеся вакантные места.

Специалист КСУП «Кривск» пришла по вопросу несогласия с планируемыми кадровыми решениями руководства хозяйства. Первому заместителю – начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александру Ковалеву поручено незамедлительно выехать в хозяйство для решения поднятых вопросов.

Гомельчанин обратился к главе района с рядом волнующих его проблем: ремонт пустующего многоквартирного жилого дома, благоустройство гражданского кладбища и ненадлежащее состояние здания бывшей школы в д. Радеево. Следует отметить, что все обозначенные им вопросы уже находятся на контроле руководства района, ответственных служб и по ним проведена определенная работа. В частности, индивидуальному предпринимателю предъявлены претензии по наведению порядка в здании школы и определены сроки его выполнения. Ранее проделана работа по наведению порядка на кладбище, в этом году будет продолжена установка оставшейся части ограждения. Также принято решение о сносе дома, назначены ответственные лица. Нужно сказать, что данный гражданин не только активный участник субботников, мероприятий по наведению порядка, но и часто выступает спонсором. Поэтому Анатолий Гапоник поблагодарил мужчину за активную гражданскую позицию и заботу о своей малой родине.

Еще один обратившийся пожаловался на плохое состояние участка дороги по ул. Луговой в п. Уборки. Часть работы по данному вопросу была выполнена в прошлом году: проведены ямочный ремонт критичных участков дороги, грейдирование. Анатолий Генрикович поручил директору ДРСУ-184 Алексею Авдашкову в ближайшее время выехать на место с целью изучения обозначенного участка дороги.