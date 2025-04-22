В преддверии 80-летия Победы основной темой диалога стала роль советского народа в Великой Отечественной войне. Глава района обозначил, что благодаря мужеству и героизму наших дедов и прадедов была освобождена не только территория Советского Союза, но и вся Европа. «Каждый 3-й белорус погиб, сотни тысяч наших земляков замучены в концлагерях, угнаны в рабство. Вот цена свободы и независимости, которыми мы сейчас пользуемся. Забыть зверства фашистов мы не имеем права. Как сказал Президент Беларуси, мы не можем не чтить память. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Мы с вами должны ценить то, что имеем, быть благодарными нашим предкам за то, что живем под мирным небом», – отметил председатель райисполкома.

Анатолий Гапоник обозначил, что сегодня западные страны хотят переписать историю, занизить роль славян в победе, чего категорически допускать нельзя. «Мы выстояли в 2020 году, показали, что мы – единый народ. И едиными должны быть во всем: в созидательном труде на благо Родины, в воспитании патриотизма среди молодого поколения, в благоустройстве воинских захоронений, памятников, населенных пунктов. Ведь только от нас самих зависит, каким будет наше будущее», – подчеркнул Анатолий Генрикович.

Глава района обратил внимание аграриев на то, что посевная кампания должна идти ускоренными темпами. Своевременное и качественное ее проведение – залог хороших урожаев. Надлежащее внимание должно уделяться состоянию техники, оснащению ее всем необходимым для передвижения в темное время суток, сохранению товарно-материальных ценностей.