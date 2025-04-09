Премьерный показ документальной кинодилогии режиссера Александра Анисимова о геноциде белорусского народа пройдет в минском кинотеатре «Победа» 17 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Зрители увидят два документальных фильма: «Сожженные деревни» и «Лагеря смерти». Первый фильм рассказывает о трагической судьбе белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В нем раскрывается ужасающая правда о политике «выжженной земли», проводимой нацистами на оккупированной территории Беларуси, и ее беспощадных последствиях для мирного населения. Кинолента акцентирует внимание на мужестве и стойкости белорусского народа перед лицом войны, а также на необходимости сохранить память о тех трагических событиях для будущих поколений. Авторы собрали уникальные архивные видеосвидетельства выживших очевидцев, документы и кадры, которые позволяют полностью восстановить картину тех страшных событий.

Благодаря киноленте «Лагеря смерти» зрители погрузятся в жестокую историю, память о которой до сих пор не утихла. Еще в 2021 году Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. В ходе расследования обнародованы новые факты геноцида мирного населения нацистами, которые нашли отражение в фильме.