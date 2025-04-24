Премьера национального фильма в анимационной форме «Мемориальные комплексы Беларуси — 2» пройдет 15 и 16 мая в кинотеатре «Крыніца» в 13.30.

С 6 маz на территории Республики Беларусь начинается показ общереспубликанской премьеры национального фильма в анимационной форме «Мемориальные комплексы Беларуси — 2» производства РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Фильм повествует о пяти мемориальных комплексах, созданных в память о событиях, происходивших в Беларуси во времена Великой Отечественной войны: Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», Мемориальный комплекс «Масюковщина», мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти, мемориальный комплекс «За нашу Советскую Родину».

Фильм «Мемориальные комплексы Беларуси — 2» стал победителем IV Международного кинофестиваля «День Победы» (13 — 18 апреля 2025 г., г. Москва).