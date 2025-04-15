Новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Гомельской области будут действовать с 16 апреля. Это предусмотрено решением Гомельского облисполкома от 10 апреля 2025 года №326, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь о тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении. Так, стоимость проезда в гомельских автобусах и троллейбусах составит Br0,9 вместо Br0,8. При приобретении талонов у водителей — Br0,95 вместо Br0,85. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличится до Br1 с Br0,9.

Также скорректированы тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении.

Изменяется и стоимость проездных документов на городские перевозки пассажиров.

belta.by