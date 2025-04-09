Оперативники наркоконтроля Гомельской области задержали с поличным 33-летнего неработающего жителя Мозыря, сообщили БЕЛТА в МВД.

Установлено, что фигурант нашел предложение о преступном заработке в интернете. Мужчина получал оптовые партии психотропов, фасовал их на мелкие дозы, а затем распространял через закладки на территории области. Такая деятельность мозырянина длилась около двух месяцев.

В съемной квартире задержанного и в тайниках обнаружено и изъято свыше 300 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.