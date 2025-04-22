На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Кочанова:

«Исходя из обращений граждан нам нужно определить, достаточно ли той законодательной базы, которая есть сейчас, или необходимо урегулировать этот вопрос дополнительно».

В частности, членов садоводческих товариществ волнует вопросы избрания руководящего состава, неэффективной работы председателей, прописки в дачных домиках, коммуникации внутри объединений. В то же время есть трудности с благоустройством пустующих участков, функционированием инженерных сетей.

Участники заседания обсудили конкретные предложения по урегулированию данных вопросов.

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