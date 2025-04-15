Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), либо лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации можно найти на сайте РИКЗ. Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет Br4,2. Важно помнить, что процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска (-ов). При этом на каждом документе должны быть печать пункта регистрации, подпись уполномоченного представителя этого пункта и регистрационный номер.
Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по двум учебным предметам, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по одному иному учебному предмету вступительного испытания. Абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, по одному учебному предмету, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по двум иным учебным предметам вступительного испытания. Абитуриенты, не зарегистрированные для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем учебным предметам вступительных испытаний.
Поступающие, которые по уважительным, документально подтвержденным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, проходят его в резервные дни. Зарегистрироваться на испытания в резервные дни абитуриент должен лично, посетив один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни.