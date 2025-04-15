Более 43 тыс. абитуриентов уже зарегистрировались на централизованное тестирование. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В Беларуси продолжается регистрация абитуриентов на централизованное тестирование, завершится она 22 апреля. «Более 43 тыс. абитуриентов уже зарегистрировалось, где-то еще одна четверть должна успеть это сделать до конца регистрации. Есть возможность воспользоваться электронной формой, она будет работать до 22 апреля до 12.00. Потом зарегистрироваться можно будет только в пунктах регистрации до 19.00», — рассказал Юрий Миксюк.

Он отметил, что в целом регистрация идет достаточно активно. «Если обозначить тройку предметов-лидеров, это иностранный язык, физика и математика. Большая часть регистрирующихся — выпускники школ текущего года, они сдают государственные языки в виде ЦЭ. Это для них обязательное испытание. В виде ЦТ государственные языки будут сдавать только выпускники прошлых лет, а их небольшое количество», — проинформировал директор РИКЗ.

Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), либо лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации можно найти на сайте РИКЗ. Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет Br4,2. Важно помнить, что процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска (-ов). При этом на каждом документе должны быть печать пункта регистрации, подпись уполномоченного представителя этого пункта и регистрационный номер.

Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по двум учебным предметам, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по одному иному учебному предмету вступительного испытания. Абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, по одному учебному предмету, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по двум иным учебным предметам вступительного испытания. Абитуриенты, не зарегистрированные для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем учебным предметам вступительных испытаний.

Поступающие, которые по уважительным, документально подтвержденным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, проходят его в резервные дни. Зарегистрироваться на испытания в резервные дни абитуриент должен лично, посетив один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни.

ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая. Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервными днями для ЦТ определены 19, 21, 23 июня. Резервные дни для ЦЭ — 21, 23 июня, иные сроки — 18, 20 августа.