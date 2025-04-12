Сегодня играл ФК Буда-Кошелево — ФК Добруш «Путь» на чемпионате Гомельской области по футболу в рамках чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд 2 лиги.

Наши футболисты победили со счётом 4:0.

Молодцы!