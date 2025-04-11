Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.



Представители районного республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», волонтеры районной организации Белорусского Красного Креста, учащиеся школ посетили узников фашистских концлагерей, проживающих на территории Буда-Кошелевского района.

Пострадавшим от фашистского режима передали пакеты с продуктовыми наборами и выразили огромную благодарность за мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.